Italia campione del mondo: gli azzurri trionfano nei 5 birilli, impresa di Aniello e compagni

L’Italia del biliardo non delude mai e vince i Mondiali a squadre specialità 5 birilli. La prima rassegna iridata di questa disciplina, che si è disputata a Lugano (Svizzera), ha visto il trionfo della nostra Nazionale che ha dominato la competizione in lungo e in largo senza concedere nemmeno un set agli avversari. Michelangelo Aniello, Matteo Gualemi, Daniel Lopez, Alberto Putignano e Andrea Quarta hanno dimostrato tutta la loro superiorità, ribadendo la bontà della scuola tricolore che si è sempre fatta apprezzare in questo sport.

Gli azzurri, dopo aver chiuso in testa il proprio girone (vittorie su Belgio, San Marino, Lussemburgo, Francia), si sbarazzava agevolmente della Danimarca ai quarti di finale e poi si guadagnava l’atto conclusivo surclassando la Germania. La finale contro l’Uruguay non ha avuto storia e così l’Inno di Mameli è suonato in terra elvetica.