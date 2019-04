Guido Vianello non si ferma più e ha letteralmente demolito lo statunitense Lawrence Gabriel, mandandolo al tappeto dopo appena 49”. Incontro lampo per il pugile italiano, al terzo successo da professionista negli USA: il match allo Staples Center di Los Angeles, evento di contorno della supersfida tra Lomachenko e Crolla per le cinture mondiali WBA e WBO dei pesi leggeri, è stato davvero a senso unico. Al romano è bastato un micidiale destro diretto per mandare in crisi l’avversario, colpito duramente alla mascella e finito immediatamente al tappeto.

L’americano di Syracuse, al rientro dopo essere stato colpito da ben quattro pallottole durante una sparatoria, si è rialzato ma non aveva equilibrio e così l’arbitro ha deciso di fermare la contesa. Il nostro peso massimo, che si stava allenando da più di un mese a oltre 2000 metri di altitudine sotto la guida di Abel Sanchez (lo stesso coach di Golovkin), ha così migliorato il suo record: i due precedenti incontri disputati oltreoceano, infatti, si erano conclusi all’inizio del secondo round (contro Luke Lyons) e dopo 1’54” (contro Andrew Sattersfield). Tra un paio di mesi dovrebbe andare in scena il quarto match da pro del nostro pugile.