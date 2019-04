Luca Rigoldi si è confermato Campione d’Europa dei pesi supergallo (55 kg), il 26enne ha demolito il francese Anthony Settoul e ha così difeso con profitto la cintura conquistata lo scorso novembre battendo Jeremy Parodi in terra transalpina. Il successo è arrivato con un netto verdetto unanime: 119-109, 120-108, 120-108. L’allievo di Gino Freo è stato perfetto sul ring del PalaSanfilippo di Brescia, ha dominato l’incontro con grandissima classe, è risultato decisamente più propositivo e ha fiaccato la resistenza di un avversario incapace di impensierirlo. Il veneto (nato a Thiene, ora risiede a Caldogno), capace così di ritoccare il suo record (20 vittorie di cui 8 per ko, una sola sconfitta e un pareggio), si è confermato come uno dei migliori pugili in circolazione quantomeno a livello continentale e ha tutte le carte in regola per togliersi altre soddisfazioni in una carriera da professionista che è soltanto agli inizi.

Il match è sempre stato controllato dal pugile italiano che ha fiaccato la resistenza dell’avversario lentamente ma inesorabilmente: si è fatto sentire nel finale della prima ripresa, durante la seconda ha piazzato dei dritti ficcanti, nella terza ha messo all’angolo l’avversario 32enne (24-7, aveva già combattuto per il titolo continentale ma anche per l’internazionale WBC), nel quarto round si è messo in mostra con un gancio sinistro e nella settima ha colpito il rivale con un grande montante al fegato. A quel punto il match era abbondantemente indirizzato, Rigoldi ha controllato la situazione nelle ultime cinque riprese e ha trionfato con pieno merito. Queste le dichiarazioni rilasciate da Luca Rigoldi ai microfoni di RaiSport subito dopo l’incontro: