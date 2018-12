Per la sesta volta il Pallone d'oro va a Ricardinho

Un riconoscimento che non poteva non arrivare. Il sito specializzato di calcio a 5, Futsalplanet, ha annunciato il Pallone d’Oro della disciplina: per il quinto anno di fila, il sesto in una carriera davvero strepitosa, il titolo di miglior giocatore al mondo della stagione va al portoghese Ricardo Filipe da Silva Braga, in arte Ricardinho. Il campione d’Europa ha dato davvero spettacolo nella stagione, trascinando i lusitani al titolo continentale in Slovenia.

Sul podio con il portoghese nella classifica dei miglior giocatori dell’anno salgono il brasiliano Fabrício Bastezini e lo spagnolo Adrián Alonso Pereira (Pola). Per quanto riguarda il miglior allenatore premio a Jesús Velasco, Fernan è il miglior giovane e Jesús Herrero il miglior portiere.

