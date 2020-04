Calcio

100% Roma, dal Best11 al presente: il mondo giallorosso a 360° con Paglia e Maisani

Per questa CALL-Azione Alessandro Paglia, voce di Roma Radio, e Renato Maisani, giornalista e vicedirettore di Goal.com, sono ospiti di Simone Eterno per parlare a tutto tondo della Roma. Da un Best 11 particolare al presente, con il voto alla stagione di Fonseca e un obiettivo preciso in caso di ripresa dei giochi...