6 gruppi da 6 squadre e 4 gare in più: la nuova idea per la Super Champions arriva dalla Francia

Come confermato dai vertici dell'ECA (European Club Association), la Superlega intesa come torneo chiuso e privato rimarrà soltanto un'idea senza alcuna possibilità pratica di realizzazione. Ma la Super Champions, intesa invece come competizione allargata e più ricca di appuntamenti di alto livello internazionale, potrebbe concretizzarsi dopo la stagione 2024, basandosi, magari, sull'idea fornita dalla federazione francese.

Come riportato anche da L'Equipe, il presidente della federcalcio transalpina, Noel Le Graet, ha ricevuto l'appoggio dei top club della Ligue 1 (PSG, Marsiglia e Lione), per proporre un nuovo format per la futura Champions League: si tratterebbe di un torneo con 6 gruppi da 6 squadre (36 complessive, dunque quattro in più rispetto alle 32 attuali divise in 8 gironcini da 4) che prevederebbe 4 partite in più in calendario per team nella fase a gruppi. Più gare, più interesse e più appeal, ma comunque gestibili all'interno dei già fitti programmi stagionali delle squadre europee principali. L'idea sarà discussa dall'UEFA il prossimo 11 settembre.

Come ci si qualifica?

I criteri di ammissione all'ipotetica Super Champions prevedono un massimo di cinque squadre per Paese. Si qualificherebbero le semifinaliste di Champions League ed Europa League (8 squadre) cui andrebbero ad aggiungersene altre 22 attraverso i campionati nazionali e 6 tramite i preliminari.