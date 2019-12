Essere cannoniere a 63 anni suonati. Pardon, quasi 64 dal momento che il compleanno cadrà tra un paio di mesi, il 22 febbraio. Scartabellando tra i "deep files" del calcio dilettantistico italiano, c'è qualcuno che di queste imprese si rende protagonista tanto da ergersi a istituzione del calcio regionale. Calabrese, in questo senso. Già, perché nella terra tra Sila e Mar Ionio, il nome Angelo Ricca fa rima con "bomber". Quest'anno, allo Sporting Maierà, formazione del girone B di Terza categoria cosentina, Ricca - da tutti chiamato "U Pip", "Il Peperone" - ha raggiunto il 50esimo tesseramento consecutivo, avendo iniziato a giocare in una prima squadra a 14 anni. Di mestiere collaboratore scolastico all'istituto Commerciale e per Geometri di Diamante, per contare i gol che ha fatto in carriera, si può solo andare a spanne: 800 è la stima più realistica. Questo, nonostante il fatto che per più di metà del tempo sui campi da calcio, U Pip le abbia passate da centrocampista centrale e non in attacco, in cui da qualche anno a questa parte si diletta con ottimi risultati.

I gol allo Sporting Maierà di don Ernesto De Marco

Il presidente dello Sporting Maierà 2017 è il parroco del paese, don Ernesto De Marco, e chi meglio di Angelo Ricca può descriverlo. U Pip, apre lo scrigno della cinquantennale carriera a Eurosport:

" Don Ernesto è una persona eccezionale, di quelle che sono quasi del tutto sparite nel calcio dilettantistico italiano. E' appassionatissimo di calcio e la squadra che ha allestito in questi anni ha una funzione sociale preziosissima. In certi casi serve a togliere della strada i giovani del paese: in Calabria il calcio ha ancora questa funzione, a volte. Tra i ragazzi mi diverto troppo, torno giovane anch'io anche se per alcuni di loro potrei essere loro nonno, come nel caso del nostro difensore Francesco Scoppetta, nato nel 2004. E quando manca il tecnico, mister Massimo Perrone, l'allenamento lo dirigo io. Tutti si fidano di me e questo è fantastico..." "

"Domani smetto". Ma anche no

E dire che U' Pip, per l'ennesima volta, aveva raccontato alla moglie di voler smetterla col calcio giocato...

" Succede sempre così. Poi arriva settembre e, quando inizia la preparazione, non riesco proprio a starmene con le mani in mano. E' più forte di me: devo tornare in campo. E così è stato. Con lo Sporting Maierà mi trovo bene, anche se sarà una stagione complicata. Dopo tre giornate siamo ancora fermi a zero punti. "

Praia a Mare: il Praia di Angelo Ricca (il secondo accosciato da destra) in versione Anni '80facebook

In campo 90'. E, ovviamente, a segno

Due i gol realizzati dallo Sporting Maierà, espressione calcistica del paese delle grotte, che conta un migliaio di abitanti. Entrambi realizzati da "U Pip": il primo contro la Polisportiva Alberia, il secondo proprio sabato scorso, contro il San Basile, formazione dall'aquila bifronte, dal momento che il paese di riferimento fu fondato originariamente dalla locale comunità albanese. Per lo Sporting Maierà, in trasferta, il risultato non è proprio lusinghiero: i padroni di casa, al campo sportivo "M. Quartarolo", grazie alle doppiette di Giovanni Bellizzi e di Basilio Zaccaro, s'impongono 4-1. Ma Angelo Ricca scrive ancora una volta la storia ed è proprio lui ad andare a segno per lo Sporting Maierà:

" Ho giocato tutti e 90 minuti a quasi 64 anni! Per il gol devo ringraziare il mio compagno William Crusco, che potrebbe essere mio figlio (è un classe 1985, ndr): passaggio in profondità, io aggancio la palla al limite dell'area, dribblo il portiere e insacco a porta vuota. Non ho un gol preferito: segnare è sempre fantastico e anche sabato è stato così. Il mio segreto di longevità calcistica? Beh, non ne ho solo uno... "

I 50 tesseramenti di una carriera infinita

Già, ma prima di svelarli, occorre fare un salto indietro nel tempo che riporta a cavallo tra gli anni '60 e '70':

" Iniziai a giocare in Prima categoria, sotto falso nome perché troppo giovane: col Praia feci 5 presenze da 13enne. La squadra retrocedette ma, l'anno successivo, in Seconda, feci una trentina di gol da centrocampista. Mi è sempre piaciuto saltare l'uomo e, se sei capace a farlo, a questi livello tecnici fa ancora la differenza. "

Praia a Mare 1976: foto comune tra Praia e Novara dopo un'amichevole terminata 0-0. Angelo Ricca, cerchiato in rosso, in maglia bluEurosport

I treni passati e mai presi per paura di perdere il lavoro: Afragolese, Novara e Acireale

Ma la carriera di Ricca non fu solo circoscritta tra Prima e Terza categoria. E i treni sono passati, anche di importanti...

" Mi cercarono Afragolese e Novara, rispettivamente in Serie C e B. In particolare, ricordo che nel 1976, intorno Pasqua, il Novara si giocava la promozione in Serie A a Catanzaro, anch'esso in corsa per la promozione con mister Gianni Di Marzio e Claudio Ranieri in campo. Con la squadra del Praia a Mare di Promozione, con cui feci anche due anni in Serie D (allora non esisteva ancora l'Eccellenza, ndr), disputammo un'amichevole contro la formazione piemontese, in ritiro proprio da queste parti. Facevo il mediano e marcai talmente bene Gian Piero Ghio (attaccante ex Inter, Lazio e Napoli classe 1944, ndr), che proprio il Novara chiese informazioni su di me. A fine anni '70, poi, mister Franco Gagliardi (ex allenatore della Reggina, ndr), mi chiamò ad Acireale. Io declinai sempre: di mestiere faccio il collaboratore scolastico. Si, insomma, il bidello, che è il mestiere che ho sempre voluto fare, che mi ha sempre dato l'opportunità di allenarmi di pomeriggio, e poi sicuro: una chiamata nella Serie C o D di allora non dava alcuna garanzia economica, specie se si trattava di spostarsi da casa. Sono stato campione d'Italia con la Calabria nel torneo delle Regioni 1977. Mio il gol decisivo contro l'Abruzzo, ma ho sempre voluto giocare dalle mie parti. "

U Pip, l'amore per il Milan e le partite contro il papà di Rino Gattuso

Ma per chi tifa U Pip? E perché viene chiamato così?

" Da giovanissimo, ai tempi del Praia, c'era un signore, ora non più, che veniva a vedere sempre le nostre partite. Si chiamava Peppino Manente e aveva l'abitudine di dare soprannomi alimentari: un mio compagno, addirittura, lo chiamò Coscia di pollo. A me Peperone, probabilmente perché sono sempre stato tracagnotto. La mia squadra preferita? Sono un tifoso sfegatato del Milan ancora affezionato al trio degli olandesi Van Basten, Gullit e Rijkaard. E, ovviamente, sono del partito di Rino Gattuso. Io ho giocato spesso contro suo padre, Francesco, grintoso proprio come Ringhio. A livello locale, seguo con simpatia il Cosenza: ancora ricordo le amichevoli infrasettimanali contro i Lupi di Gigi Marulla e Ugo Napolitano... "

Angelo Ricca, bomber a quasi 34 con lo Sporting Maierà, in Terza categoria calabresefacebook

I segreti: come si fa a giocare e a segnare a 63 anni?

Nonostante la fede milanista, Ricca la pensa Antonio Conte riguardo al tema dell'astinenza sessuale prepartita. Tanto da considerarlo uno dei suoi segreti di longevità calciastica

" Non sono sempre stato integro. Già a 41 mi ruppi il menisco e mi fu caldamente consigliato di smettere. Ma ho sempre continuato ad allenarmi: in riva al mare o ai piedi dei monti, in direzione Buonvicino. Tra spiagge e monti della Sila, in Calabria c'è l'aria buona e l'imbarazzo della scelta. Da giovedì a domenica, poi, sono sempre stato attentissimo all'alimentazione, anche se non rinuncio mai al cibo piccante col nostro peperoncino. E, sì, sto attento anche al sesso prima di allenamenti duri o delle partite. Trovo che Antonio Conte, nei giorni scorsi, abbia detto cose giuste riguardo all'argomento. Chi gioca o ha giocato a calcio lo sa. Il mio obiettivo di quest'anno in zona-gol? Provare, anche questa volta, ad arrivare in doppia cifra. "