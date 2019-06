Ada Hegerberg rinuncia ai Mondiali 2019 per lottare contro le disparità di genere nel calcio

È la capitana della nazionale norvegese. Centravanti del Lione, ha segnato 3 gol in 15 minuti nella finale di Champions League contro il Barcellona che ha preso per 4-1. Nel 2018 ha vinto il Pallone d’Oro femminile ed è stata anche la prima a riceverlo. Ada Hegerberg è la calciatrice più forte al mondo. Ma lei, ai Mondiali non ci sarà. E non per i motivi "classici" (infortunio, divergenze con il CT, ecc.), ma come segno di protesta e come iniziativa di sensibilizzazione contro le discriminazioni nel calcio femminile.

Discriminazioni che riguardano fondamentalmente il mancato riconoscimento del professionismo delle giocatrici di calcio femminile, che hanno fatto della loro passione un lavoro, dedicandosi a tempo pieno, proprio come i loro colleghi maschi, ma che non hanno ancora ottenuto la parità nè dal punto di vista contrattuale nè da quello salariale. La Hegerberg è diventata il volto della campagna Uefa #TimeForAction che cerca di far crescere e evolvere la condizione del calcio femminile. Calcio femminile che sappiamo benissimo non porta gli stessi introiti e guadagni, ma che la centravanti del Lione lotta per far "normalizzare", ottenendo più garanzie, opportunità e hype da parte del pubblico e delle istituzioni calcistiche in generale.

In molte già si erano schierate per innescare un cambiamento nella realtà del calcio "rosa", ma mai nessuno in maniera così drastica:

" Penso che la scelta di Ada debba essere rispettata. È una decisione coraggiosa decidere coscienziosamente di rinunciare alla Coppa del Mondo. "

Ha dichiarato Nadine Kessler, direttrice del calcio femminile della UEFA. Un'assenza, dunque, che già si fa sentire ma che è più che mai presente, nei campi sotto il cielo parigino, dove da oggi le ragazze più forti del mondo proveranno a realizzare un sogno, che rincorrono da quando sono bambine.