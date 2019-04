E' nato tutto come uno scherzo: alla fine della partita con il Play Shop Nebrodi, venerdì 29 marzo, un elicottero è sceso in campo ha rapito Ignazio Barbagallo, 55enne giocatore del Viagrande (Catania). Una messa in scena pensata e orchestrata proprio dal Barbagallo che lo ha spiegato a Repubblica.it.

" Già 20 anni fa avevo provato a dare l’addio al calcio così ma il pilota dell’elicottero vide i carabinieri in campo e si spaventò. Stavolta era tutto in regola: avevo chiesto e ottenuto autorizzazioni da sindaco e polizia municipale "

Squalifica e ammenda

Immagini che hanno fatto il giro del web, ignazio però non si aspettava una conclusione così pesante per lui e per la sua squadra: il Giudice sportivo, infatti, ha inflitto 200 euro di multa al Città di Viagrande e la squalifica del terreno di gioco fino al 31 maggio 2019 "per aver causato l'interruzione della gara preordinando e consentendo l'atterraggio di un elicottero sul terreno di gioco pregiudicando l'incolumità dei presenti".

Squalifica fino al 30 giugno 2019, invece, per Barbagallo "per aver abbandonato il terreno di gioco senza il permesso dell'arbitro servendosi di un elicottero il cui atterraggio sul campo di gioco non era autorizzato, costringendo il direttore di gara a sospendere temporaneamente l'incontro, causando una potenziale situazione di pericolo per tutti i presenti".