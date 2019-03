" La decisione della Fifa di rinnovare il Mondiale per club nel 2021 non può esser sostenuta dall'Eca "

Lo ha annunciato il numero uno della Eca, l'associazione europea dei club, Andrea Agnelli parlando ad Amsterdam nel suo discorso davanti all'assemblea generale a proposito del format voluto dalla Fifa che allargherebbe la competizione a 24 squadre. "Abbiamo ora lanciato un processo per sviluppare una visione per il futuro delle competizioni Uefa", ha aggiunto.

"Siamo stati sempre molto chiari con la Fifa sul format della competizione. Siamo d'accordo per una revisione, perché al momento non ci soddisfa". Lo ha detto il presidente dell'Eca, l'associazione dei club europei, Andrea Agnelli, a proposito del Mondiale per la club che la Fifa vorrebbe allargare a 24 squadre nel 2021. "Prima di parlare di una revisione dobbiamo però parlare di alcuni punti con la Fifa anche per quanto riguarda il calendario internazionale - ha aggiunto in conferenza stampa ad Amsterdam dove si è svolta l'assemblea generale dell'Eca - La competizione deve esser definita prima del 24 giugno e dobbiamo capire come gestire il calendario. Abbiamo parlato con la Fifa, vogliamo che siano allineati tutti i tornei delle federazioni, al momento è molto difficile per i club pianificare dato che ci sono competizioni che si giocano in estate e altre in inverno".

Colmare gap con Nfl

" Al momento la priorità è di mantenere questa competizione con una partecipazione aperta a tutti e di assicurare una crescita sana del calcio e del sistema europeo. Ci sono nuovi operatori che stanno arrivando nell'industria, vediamo quale sarà lo scenario, bisogna anche parlare dell'inserimento di una terza competizione. C'è bisogno di tempo, ne parleremo, ci serve almeno un anno e mezzo. Cercheremo di capire come il panorama dei media si evolverà e come potremo colmare il gap con il Super Bowl e la Nfl, al momento la lega più importante "