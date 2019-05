Ajax, primo titolo dopo cinque anni: Coppa d'Olanda ai lancieri, poker al Willem II

Dopo cinque anni di astinenza forzata l’Ajax torna ad alzare un trofeo: i lancieri si aggiudicano infatti la Coppa d’Olanda in virtù del successo per 4-0 nella finalissima del De Kuip di Rotterdam contro un Willem II in versione "vittima sacrificale", stordito dalle combinazioni palla a terra dell'illustre avversario. La coppa nazionale mancava, in casa Ajax, addirittura dal 2010: lancieri dunque ancora in corsa per il “Triplete” al pari del Barcellona. Sarà un finale di stagione da brividi veri con un primo posto da difendere in Eredivisie dagli attacchi del PSV e un sogno Champions da inseguire.

La cronaca

Parte in quarta il Willem II, ma la squadra di mister Koster non riesce a capitalizzare interessanti premesse originate da una fase difensiva a dir poco rivedibile della banda ten Hag. Minuto 37, l’Ajax “fa uscire” la difesa del Willem II con corner arretrato, cross vellutato di Tadic per l’incornata rovesciata di testa di Daley Blind libero di insaccare al centro dell’area. L’uno-due è da ko: un minuto più tardi l’ex Milan Huntelaar finalizza la solita azione meravigliosamente corale dei lancieri con finta e tocco di sinistro dopo imbucata di Ziyech. Azione partita dalla metà campo dei lancieri a suon di trame palla a terra, pezzo forte della casa.

Nella ripresa l'Ajax contiene l'urto del Willem II - pericoloso in avvio con lo spauracchio Isak - e piazza il colpo decisivo con il tocco sottomisura dello stesso "Cacciatore" Huntelaar su assist geniale di van de Beek; nel finale il diagonale radente del classe 1997 danese Kristensen, innescato dal subentrato Neres, sigilla il 4-0 finale. Indovinate le azioni da cui sono scaturite i gol di che stampo erano? Già, avvolgenti, corali, palla a terra e aggiungete un aggettivo voi perchè qui li abbiamo finiti...

La statistica chiave

5 - Solo Johan Cruijff (6) ha segnato più gol di Klaas-Jan Huntelaar (5) nelle finali di Coppa d'Olanda.

Il tabellino

Ajax (4-3-3): Onana; Kristensen, De Ligt, Blind, Tagliafico; Frenkie De Jong (79' Schone), Mazraoui, Van de Beek; Ziyech (58' Neres), Huntelaar, Tadic (73' Labyad)

Willem II (4-3-3): Wellenreuther; Lewis, Heerkens, Peters (63' Crowley), Palacios; Anita, Llonch, Crowley; Vrousai (63' Dankerlui), Isak, Pavlidis

Arbitro: Gozubuyuk

Gol: 37’ Blind, 38’, 67' Huntelaar, 76' Kristensen

Ammoniti: Llonch