Probabilmente l’avrete vista, ma non questi occhi. Uno scatto, praticamente dal nulla, ha fatto il giro del mondo. Il fotografo olandese John Groeneweg ha pubblicato sulla sua pagina Facebook una serie di istantanee della sfida tra del campionato under 15 tra Sparta Rotterdam e Ajax, riscuotendo clamore planetario per una in particolare: quella che ritrae la supremazia fisica del difensore centrale dei Lancieri David Easmon, 14enne alto circa 1.90 cm, a contrasto contro un avversario di pari età.

Tutto il mondo ha già messo gli occhi su di lui, con la garanzia di provenienza che parla da sola dato che il de Toekomst – in olandese “futuro”, nome del centro sportivo dove si allena il settore giovanile – è una rinomata fucina di talenti mondiali. In dieci partite, Easmon ha già realizzato 2 reti e un assist e per molti è già il nuovo Virgil van Dijk.

La potenza di quell’immagine, però, è accentuata dalla differenza eclatante di statura tra il possessore di palla e il suo marcatore, Ayoni Santos. C’è un altro frame, se vogliamo ancora più ricco di significato, racchiuso nell’album di John Groeneweg della sfida terminata 6-2 per la formazione di Amsterdam: un piccolo folletto con la maglia dello Sparta – compagno di squadra del giocatore schernito nella famosa foto – che sovrasta in un contrasto aereo il centralone dell’Ajax.

Il suo nome è Obed Ntonekene, è lui il paladino della rivincita dei piccoli. Ormai a sottolineare le differenze siamo abituati, è diventato praticamente un trand negli ultimi anni. Dietro, però, c’è sempre una storia che delle volte non riesce a riecheggiare più forte, a sovrastare la sagoma di cui è ingiustamente l'ombra. Per fortuna il coraggio non ha bisogno di persone grandi, anche perché si diventa grandi anche grazie a una buona dose di coraggio.