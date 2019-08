Albin Ekdal: "I calciatori gay ci sono, ma hanno paura. Dovremmo imparare dal calcio femminile"

Le statistiche parlano chiaro. Sono soltanto 8 in tutto il mondo i calciatori professionisti che, finora, hanno dichiarato la propria omosessualità. Il nono della lista si cela ancora sotto l'anonimato dell'account Twitter "The Gay Footballer", che si pensa appartenere a un giocatore della Serie B inglese. Il problema è stato analizzato in maniera lucida da Albin Ekdal, centrocampista svedese della Sampdoria, in una lunga intervista concessa al quotidiano locale "Aftonbladet".

" I ragazzi omosessuali dovrebbero accettarsi per quello che sono anche nel mondo del calcio. Il fatto che sia un mondo praticamente senza omosessuali dichiarati sottintende l'esistenza di un problema. E credo sia giunto il momento per cambiare le cose. In Italia, così come in Svezia, ci sono persone omofobe. Ma è così dappertutto. Ognuno dovrebbe avere il diritto di amare chi vuole, ma sfortunatamente non è sempre così. Finora, soltanto 8 calciatori professionisti hanno dichiarato di essere omosessuali, ma è un numero molto piccolo. Ce ne sono sicuramente altri, ma non vogliono farlo o hanno già smesso di giocare. Entrambe le situazioni sono negative. Spero che si possa verificare una sorta di effetto-domino, ossia qualcuno che si dichiari e che possa stimolare altri a farlo, così che, nel giro di un paio d'anni, tutto possa diventare completamente normale. "

Il rischio del coming-out

" Molte persone si comporterebbero come vorrebbero se l'omofobia non fosse così forte. Gli insulti sono ovunque, dalle classi agli spogliatoi. Se fossi omosessuale e sentissi certi discorsi, sarebbe difficile fare coming out. Il rischio è che, alla fine, un giocatore omosessuale smetta di giocare a calcio. Ma ognuno dovrebbe essere libero di giocare, a prescindere dal suo orientamente sessuale. Ma per ogni giocatore che smette, la perdita è doppia: sia per l'individuo, sia per il mondo del calcio in generale. "

Il beneficio di essere innamorati

" Mi ricordo molto bene la prima volta in cui mi sono innamorato. E lo sono ancora, della stessa ragazza con cui mi sono fidanzato quando avevo 17 anni. Essere innamorato ti garantisce un maggiore equilibrio interiore, un senso di sicurezza. Credo che aiuti a migliorare anche come giocatore, perché dà energia e gioia. "

Il calcio femminile è un modello di apertura mentale