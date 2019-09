La copertina della prima notte di Champions League se l'è presa lui a suon di gol: Erling Braut Håland, 19enne attaccante norvegese del Salisburgo è entrato nella storia della competizione dalla porta principale, con una tripletta all'esordio rifilata al Genk. Un'impresa straordinaria (contro una difesa non apparsa certo non insuperabile, va precisato) che proietta di diritto il giocatore tra i prospetti più interessanti da seguire quest'anno. A prescindere da come proseguirà la sua stagione, l'attaccante norvegese ha già lasciato il segno: è diventato l'ottavo giocatore ad avere firmato una tripletta al debutto in Champions League dopo Van Basten, Asprilla, Yakubu, Rooney, Iaquinta, Grafite e Brahimi. Nessuno di questi, però, era riuscito a segnare tutte e 3 le reti prima dell'intervallo.

L'onda lunga del Mondiale Under 20

Che Håland fosse un attaccante piuttosto prolifico e molto concreto negli ultimi 16 metri lo si era intuito anche in occasione dei Mondiali Under 20 andati in scena pochi mesi fa. In quell'occasione Håland aveva superato ogni record mettendo a segno addirittura 9 reti in una sola partita, nel 12-0 rifilato dalla Norvegia al malcapitato Honduras. Un exploit che gli aveva consentito di guuadagnare la convocazione in Nazionale maggiore e di esordire nelle qualificazioni a Euro 2020 nel match vinto 2-0 contro Malta il 5 settembre scorso. Il Salisburgo si era accorto di lui un anno prima: nell'agosto 2018 aveva infatti annunciato l'acquisto del giocatore con un contratto effettivo a partire dall'1 gennaio 2019 e valido fino al 30 giugno 2023.

Tripletta all'esordio in Champions: i magnifici 8

Giocatore Edizione Partita Marco Van Basten * 1992-93 Milan-Goteborg 4-0 Faustino Asprilla 1997-98 Newcastle-Barcellona 3-2 Yakubu Aiyegbeni 2002-03 Maccahi Haifa-Olympiacos 3-0 Wayne Rooney 2004-05 Manchester United-Fenerbahce 6-2 Vincenzo Iaquinta 2004-05 Udinese-Panathinaikos 3-0 Grafite 200910 Wolsfburg-Cska Mosca 3-1 Yacine Brahimi 2014-15 Porto-Bate Borisov 6-0 Erling Braut Håland 2019-20 Salisburgo-Genk 6-2

Marco Van BastenGetty Images

* Statistiche relative alla nascita della Champions League, a partire dalla stagione 1992-93

Le triplette più giovani nella storia della Champions

Giocatore Età Partita Raul 18 anni e 114 giorni Real Madrid-Ferencvaros 6-1 (18/10/1995) Wayne Rooney 18 anni e 340 giorni Manchester United-Fenerbahce 6-2 (28/9/2004) Erling Braut Håland 19 anni e 58 giorni Salisburgo-Genk 6-2 (17/9/2019)

I numeri impressionanti col Salisburgo

Dopo i classici primi 6 mesi di ambientamento in Austria con un solo gol in 5 presenze ufficiali nella seconda parte della scorsa stagione, il talento di Håland è letteralmente deflagrato da luglio in poi. L'attaccante ha messo a segno la bellezza di 17 gol in 9 presenze ufficiali segnando 3 triplette e andando a segno in 8 partite disputate: è rimasto a secco solo alla prima giornata in campionato nella vittoriosa trasferta per 2-0 sul campo del Rapid Vienna. La tripletta in Champions, che l'ha definitivamente trascinato sotto i riflettori, ha messo in evidenza un attaccante dalle caratteristiche precise: veloce, scaltro sotto porta e a suo agio quando si tratta di aggredire lo spazio in profondità. Il Napoli testerà la sua forza il 23 ottobre in Austria e il 5 novembre al San Paolo: quel che è certo è che con un bomber così il Salisburgo rischia di essere una mina vagante in grado di scombinare le gerarchie del Girone E.