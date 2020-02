Allarme Coronavirus, in Lombardia rinviate 40 partite tra i dilettanti nel weekend

Anche il mondo del calcio prende delle precauzioni per contrastare la diffusione del Covid-19, il cosiddetto Coronavirus. Dopo i primi casi di italiani contagiati in provincia di Lodi, il comitato regionale della Lega Dilettanti della Lombardia ha rinviato 40 partite di diversi campionati, dall'eccellenza alle juniores femminili fino ai giovanissimi, "a causa della criticità determinata dal Coronavirus, che ha coinvolto le zone del lodigiano e le società provenienti dallo stesso territorio". In una nota pubblicata sul sito ufficiale, il comitato specifica che "le società non presenti nell'elenco che hanno tesserati (dirigenti, tecnici, calciatori) provenienti dalle zone interessate possono richiedere il rinvio della gara". Stesso provvedimento è stato preso dalla federazione pallavolo e dal Csi che hanno fermato le squadre compresa la serie B maschile del CappuVolley Caseificio Croce. Sempre a Lodi si è provveduto ad annullare la campestre Csi di Capralba e la marcia podistica che si sarebbe dovuta tenere domenica a Orio Litta. Inoltre la delegazione Figc di Cremona ha deciso di rinviare in via cautelativa le gare di Seconda categoria del girone L che avrebbero visto in campo Oratoriana San Luigi contro Pescarolo e San Luigi Pizzighettone contro Sestese.

Tornando al calcio, la situazione rimane in divenire in Lega Pro. Il presidente della Lega, Francesco Ghirelli, ha fatto sapere all'Ansa che la "situazione è monitorata costantemente". La partita più a rischio del campionato di Serie C sembra essere quella tra Piacenza e Sambenedettese in programma domenica 23 febbraio alle 15 allo stadio Leonardo Garilli, luogo che dista solo 20 km da Codogno. Stessa posizione presa dalla Figc, che è in costante contatto col Ministero della Salute: al momento non ci sarebbero elementi per rinviare le partite previste nel fine settimana in Lombardia. Fanno ovviamente eccezione i comuni oggetto dell'ordinanza, per le squadre e i calciatori che vi abitano (a Codogno sono già stati chiusi gli impianti sportivi).