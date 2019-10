Inter-Juventus: probabili formazioni e statistiche

Probabili formazioni

Inter (3-5-2): Handanovic; Godin, de Vrij, Skriniar; Candreva, Barella, Brozovic, Sensi, Asamoah; Lautaro, Lukaku. All. Conte

Indisponibili: –

Squalificati: Sanchez

Juventus (4-3-1-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, de Ligt, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Matuidi; Ramsey; Dybala, Cristiano Ronaldo. All. Sarri

Indisponibili: Douglas Costa, Chiellini, De Sciglio, Danilo

Squalificati: –

Statistiche Opta

L'Inter ha vinto solo una delle ultime 13 partite di Serie A contro la Juventus (5N, 7P) - successo per 2-1 nel settembre 2016, con Frank de Boer in panchina.

L’Inter è la squadra contro cui la Juventus ha vinto il maggior numero di partite in Serie A: 82 successi bianconeri in 172 sfide - completano il parziale 44 pareggi e 46 vittorie nerazzurre.

L’Inter è sia la squadra contro cui la Juventus ha perso di più in trasferta (35 sconfitte in 86 match) sia quella contro cui ha subito il maggior numero di gol fuori casa (134) nella sua storia in Serie A.

L’Inter ha vinto le prime sei partite stagionali in questo campionato: precedentemente i nerazzurri ci erano riusciti solo nel 1966/67, quando vinsero anche la settima.

Dopo una serie di quattro partite interne senza successi (3N, 1P), l’Inter ha vinto tutte le ultime cinque gare casalinghe in Serie A, subendo una sola rete nel parziale.

Escludendo 2004/05 e 2005/06, in 16 delle 18 occasioni in cui la Juventus ha vinto almeno cinque delle prime sei partite stagionali di Serie A, è poi arrivata prima in classifica.

Né Juventus né Inter hanno segnato nei primi 15 minuti di gioco in questo campionato - i nerazzurri inoltre non hanno concesso nemmeno una rete nei primi tempi della Serie A 2019/20 (unica squadra).

L’allenatore dell’Inter Antonio Conte ha chiuso la sua prima stagione di Serie A alla Juventus senza sconfitte (23V, 15N); ha perso la sua prima partita con i bianconeri alla 49ª panchina in campionato, proprio contro l’Inter (1-3 nel novembre 2012).

L’attaccante dell’Inter Romelu Lukaku ha giocato una sola partita contro la Juventus, in casa con il Manchester United nella scorsa stagione in Champions League: per lui un tiro in 90 minuti di gioco.

L’attaccante della Juventus Cristiano Ronaldo è andato in rete nelle sue prime due gare di Serie A giocate a San Siro: nell’era dei tre punti a vittoria, solo Andriy Shevchenko è riuscito a segnare in tutte le prime tre gare giocate in questo stadio nella competizione.