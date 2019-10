Argentina, cuore e rimonta: nell'amichevole di Dortmund è 2-2 con la Germania

Sotto la pioggia del Signal Iduna Park di Dortmund finisce 2-2 l’amichevole di lusso tra Germania e Argentina, in una sfida che in passato ha fatto la storia in diverse edizioni del Mondiale tra cui quella del 2014, dove è stata finale mondiale.

E proprio una coreografia a quella partita è stata dedicata dalla sud tribune di Dortmund, dove nel luogo che è solito del muro giallo è comparsa la coreografia che potete vedere nel tweet qui sotto, ovvero la semi-rovesciata di Goetze che regalò ai tedeschi il loro quarto titolo mondiale.

Tornando al campo, il match è partito bene per la Germania. Gnabry e Havertz trascinano sul 2-0 la nazionale di Loew, che domina il primo tempo, ma nella ripresa l’ingresso in campo di Alario cambia la partita: l’attaccante del Bayer Leverkusen accorcia le distanze e Ocampos pareggia i conti a 5’ dalla fine con l’aiuto della deviazione di Emre Can.

"Italiani": 90 minuti per Lautaro, De Paul ed Emre Can

Tanti i rappresentati dei nostri club in campo. Nell’argentina poco più di un’oretta per lo juventino Dybala, che lascia poi il campo proprio all’autore del primo gol Albiceleste Alario. Tutto il match invece per Lautaro Martinez e Rodrigo De Paul, in forza a Inter e Udinese.

Nella Germania invece 90 minuti per Emre Can, schierato come terzo elemento di destra nella difesa a 3 di Low.