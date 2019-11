tra poco il report completo...

Cronaca

Il Brasile ha subito l’occasione per trovare il gol del vantaggio, ma Gabriel Jesus fallisce un calcio di rigore mandando a lato (penalty conquistato proprio dall’attaccante del City per fallo di Paredes). Qualche minuto più tardi viene concesso un calcio di rigore anche all’Argentina per fallo di Alex Sandro su Messi: dal dischetto il giocatore del Barcellona si fa parare la propria conclusione da Andrada, ma segna in tap-in la rete del vantaggio. È comunque il Brasile a fare la partita, ma Paquetà e Danilo non trovano il pareggio nel primo tempo.

Messi - Brazil-Argentina - Friendly 2019 - Getty ImagesGetty Images

Nella ripresa il Brasile non riesce ad imporre lo stesso ritmo. Anzi, è l’Argentina a fare paura con gli scambi veloci tra Messi e Lautaro Martinez che si distendono bene in contropiede. Messi ci prova dal limite prima al 68’ poi al 71’, ma Alisson risponde presente in entrambe le occasioni. Tite prova a cambiare le sorti del match con gli ingressi di Renan Lodi, Richarlison e Rodrygo, ma è ancora una volta l’Argentina a sfiorare il gol con Lautaro Martinez.

Tabellino

Brasile-Argentina 0-1

Brasile (4-3-3): Alisson; Danilo, Militão, Thiago Silva, Alex Sandro (64’ Renan Lodi); Arthur (55’ Fabinho), Casemiro (86' Wesley), Paquetà (46’ Coutinho); Firmino, Gabriel Jesus (73’ Richarlison), Willian (73’ Rodrygo). Ct: Tite

Argentina (4-3-3): Andrada; Foyth, G.Pezzella (83’ Guido Rodríguez), Otamendi, Tagliafico; de Paul (80’ Nicolás Domínguez), L.Paredes, Lo Celso (59’ Acuña); Messi, Lautaro Martinez (88’ Alario), Ocampos (74’ Nicolás González). Ct: Lionel Scaloni

Marcatori: 13’ Messi (A)

Arbitro: Matthew Conger

Ammoniti: 22’ Casemiro, 27’ Danilo, 43’ de Paul, 61' Tagliafico, 65' Militão, 73’ Paredes

Espulsi: nessuno