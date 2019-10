Brasile-Senegal 1-1: capolavoro di Firmino nel giorno della 100esima di Neymar

Brasile e Senegal hanno pareggiato 1-1 nell'amichevole internazionale disputata a Singapore. Ambedue le reti sono arrivate nel primo tempo.

Verdeoro in vantaggio con Firmino su assist di Gabriel Jesus dopo nove minuti, con pazzesco cucchiaio a tu per tu con il portiere avvesario. Il pareggio degli africani arriva poco prima dell'intervallo grazie al rigore trasformato da Diedhiou (46') e concesso per fallo di Marquinhos sulla stella del Liverpool Mané. In campo anche Neymar, che ha toccato così quota 100 presenze con la Selecao. Panchina per Paquetà, piccolo scampolo di match per Alex Sandro.

Domenica altro test per la seleçao: sempre a Singapore, con la Nigeria.