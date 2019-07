Calcio, amichevole: Roma-Rieti 7-0, doppietta di Schick

Sette reti al Rieti nel test disputato dalla Roma a Trigoria questa mattina. Nelle file dei giallorossi in evidenza Schick con una doppietta, a segno Zaniolo, Santon, Under e Florenzi. A completare il tabellino un'autorete. Nel pomeriggio la squadra di Fonseca scenderà in campo per un'altra amichevole, contro la Ternana, alle 18.