Calcio, amichevoli: Sassuolo travolge Real Vicenza, Samp supera Pro Patria

Test positivo per la Sampdoria, che ha battuto 4-0 la Pro Patria. A segno Bonazzoli, Gabbiadini e Jankto nel primo tempo, Bahlouli nella ripresa. Sorride anche il Sassuolo, che ha superato 5-0 il Real Vicenza: in gol Locatelli e Berardi nel primo tempo, Pierini (doppietta) e Traorè nella ripresa. Nelle altre gare il Brescia ha travolto 11-0 il Ciliverghe Mazzano, club che milita in Serie D, mentre l'Udinese ha perso 3-2 contro l'Al-Hilal.