Calcio, Barcellona batte 2-0 Vissel Kobe: i nipponici annunciano Vermaelen

Il Barcellona ha battuto in amichevole 2-0 i giapponesi del Vissel Kobe degli ex Andres Iniesta e David Villa. A decidere la sfida, valida per la Rakuten Cup, la doppietta del giovane Carles Perez, prodotto della cantera (59' e 86'). E proprio i nipponici hanno annunciato l'arrivo del difensore Thomas Vermaelen, andato in scadenza di contratto con i blaugrana. Il belga ex Arsenal e Roma ha superato le visite mediche e firmato il contratto che per i media dovrebbe essere di due anni e mezzo.