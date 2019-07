Calcio, Roma supera 3-0 Gubbio in amichevole. Fonseca: "Buona risposta"

La Roma ha battuto 3-0 in amichevole il Gubbio, squadra che milita in Serie C, nell'amichevole disputata a Trigoria. A segno Fazio nel primo tempo e Antonucci e Pastore nella ripresa. "Sapevamo che questa era la settimana in cui i carichi di lavoro si sarebbero iniziati a sentire - ha dichiarato il tecnico Paulo Fonseca ai microfoni di Roma TV a fine gara - ma devo dire che la risposta della squadra è stata buona contro un avversario anche di maggiore qualità rispetto alle due squadre precedentemente affrontate. Poi ovviamente ci sono cose da migliorare, ma siamo comunque all'inizio del nostro percorso". Sabato sempre al 'Bernardini' sono previste altre due amichevoli: alle 10 contro il Rieti e alle 18 contro la Ternana.