Calcio, Verona-Hoffenheim 0-0 in amichevole

Si chiude a reti bianche la prima amichevole internazionale dell'Hellas Verona dal ritiro austriaco. Termina infatti 0-0 il test contro la formazione di Bundesliga dell'Hoffenheim. La gara non è ricchissima di occasioni, ma i gialloblù tentano di esprimere il proprio gioco con grandissima intensità, nonostante il caldo, e senza risparmiare un forte agonismo. A sostegno della squadra oltre un centinaio di tifosi, giunti fino in Austria per cantare e seguire gli uomini di Ivan Juric in questi giorni di preparazione.