Neymar è nella lista dei 23 giocatori convocati oggi dall'allenatore del Brasile Tite per le partite amichevoli della nazionale brasiliana contro la Colombia e il Perù, in programma rispettivamente il 7 e 11 settembre. Il giocatore ha dovuto rinunciare all'ultima Coppa America con il Brasile a causa di un infortunio e non si è più ripresentato in campo da allora con il suo club, il Paris Saint-Germain, dove il suo futuro resta ancora molto incerto.

Tra i 23 c'è anche Samir dell'Udinese

La vera mossa a sorpresa del ct Tite è però la prima chiamata in assoluto del 25enne difensore dell'Udinese, Samir, convocato dal selezionatore della Seleçao per sostituire l'infortunato Rodrigo Caio. Pilastro della retroguardia della formazione friulana, Samir nella passata stagione ha vissuto un'annata tribolata a causa di un infortunio ai legamenti di una caviglia che lo ha tenuto ai box da novembre ad aprile. Rientrato nell'ultimo mese di campionato è stato subito fondamentale per la salvezza della compagine friulana realizzando due reti importantissime nelle sfide salvezza contro Frosinone e SPAL. Samir non è l'unico giocatore della Serie A ad essere stato chiamato da Tite che ha convocato anche lo juventino Alex Sandro, il napoletano Allan e il milanista Lucas Paquetà.

I convocati

PORTIERI - Ederson (Manchester City), Weverton (Palmeiras), Ivan (Ponte Preta).

DIFENSORI - Dani Alves (San Paolo), Fagner (Corinthians), Alex Sandro (Juventus), Jorge (Santos), Marquinhos (Psg), Thiago Silva (Psg), Militao (Real Madrid), Samir (Udinese).

CENTROCAMPISTI - Casemiro (Real Madrid), Arthur (Barcellona), Allan (Napoli), Fabinho (Liverpool), Paquetà (Milan), Coutinho (Barcellona).

ATTACCANTI - Bruno Henrique (Flamengo), Neres (Ajax), Firmino (Liverpool), Neymar (Psg), Richarlison (Everton), Vinicius jr. (Real Madrid).