Il Milan non sfonda, il Cesena fa un figurone: deludente 0-0 nell'ultima amichevole

Se doveva essere la partita per fare le prove generali in vista del debutto in campionato contro l’Udinese, dichiamo che Giampaolo farebbe meglio a preoccuparsi. A sette giorni esatti dal debutto ufficiale, il Milan fa un deciso passo indietro in termini di fluidità di gioco, atteggiamento, incisività ed occasioni create. Chi invece fa un figurone è il Cesena di Franceso Modesto che, in Manuzzi vestito a festa (oltre 16.000 tifosi sugli spalti), merita di non uscire sconfitto dal campo e nel finale sfiora pure il gol vittoria beffa, sventato da un miracolo di Donnarumma su Butic.

Il tabellino

Cesena-Milan 0-0

CESENA: Agliardi; Maddaloni, Brignani, Sabato; Capellini, Franco, Rosaia, Valeri; Borello, Sarao, Cortesi. A disp.: Olivieri, Russini, De Feudis, Butic, Valencia, Franchini Ricci, Pantaleoni, Ciofi, Brunetti, Stefanelli. All.: Modesto

MILAN: G. Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Borini, Biglia, Calhanoglu; Suso; Castillejo, Piatek. A disp.: A. Donnarumma, Soncin, Conti, Strinic, Duarte, Gabbia, Brescianini, Paquetà, Kessie, Mionic, Maldini, A. Silva. All.: Giampaolo

Seguono aggiornamenti!