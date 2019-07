Juventus, qualche lampo di Sarri-ball e un Higuain redivivo: è lui il centravanti giusto?

La premessa doverosa è che parliamo pur sempre di calcio di luglio. Cinque anni fa di questi tempi faceva rumore (e storcere parecchi nasi) la sconfitta di misura della prima Juventus di Allegri contro i dilettanti del Lucento col punteggio di 3-2. Si ipotizzava il flop e i tifosi prevedevano un’annata densa di complicazioni per la Signora orfana del Condottiero Antonio Conte. La storia però disse altro, perché dopo poche settimane i problemi furono ben presto tutti per le avversarie e la Juventus a maggio si portò a casa scudetto, Coppa Italia e una finale di Champions League persa contro il Barcellona di Messi, Neymar e Suarez.

1822 giorni dopo anche l’avventura di Sarri è partita con una sconfitta per 3-2 contro un avversaria però di ben altra caratura rispetto a quel Lucento, il Tottenham di Mauricio Pochettino. Un’amichevole nella quale si sono intravisti dei concetti interessanti, specie nella ripresa, ma dalla quale è sbagliato pretendere di aver capito tutti i pregi e i difetti di quello che sarà il percorso dell’ambiziosa Juventus di Maurizio Sarri, la corazzata a cui vincere non basta più ma vuole farlo giocando un calcio d’avanguardia, offensivo e più attraente. Ma cosa ci ha lasciato in eredità questa prima uscita dei bianconeri?

Il pressing e le distanze latitano, ma la palla viaggia e non si butta via

La Juventus ha preso tre gol su tre palloni persi in maniera ingenua, difende in maniera ancora troppo bassa e aggredisce poco gli avversari in fase offensiva per essere una squadra di Sarri però ha subito mostrato la propria voglia di dialogare nello stretto e non buttare mai via il pallone. Al netto di ritmi molto blandi e di gambe ovviamente pesanti - dai carichi di lavoro di una preparazione iniziata da una decina di giorni o poco più - i due gol sono scaturiti da due azioni dall’imprinting fortemente "sarriano”. Il primo gol parte da un rinvio corto di Szczesny per Cancelo che scambia con Pjanic il quale allarga con un esterno rasoterra il pallone verso De Sciglio. Il pallone continua a viaggiare con tocchi ravvicinati che sfociano nell’uno-due in un fazzoletto fra Higuain e Bernardeschi che manda al tiro l’argentino e gli permette di ritrovare un gol in maglia bianconera che mancava addirittura dal 28 aprile 2018 (Inter-Juventus 2-3).

Nel secondo gol invece si nota la pazienza e la voglia di ripartire sempre dal basso evitando le sventagliate dalle retrovie. Prima della discesa di De Sciglio e del suo assist per Ronaldo, ben 8 giocatori toccano il pallone (Demiral-Bonucci-Rabiot-De Sciglio-Cancelo-Higuain-Pjanic-Matuidi) e la palla viaggia da sinistra a destra per poi tornare nuovamente a sinistra con passaggi sempre corti e spesso a uno-due tocchi per confondere le idee agli avversari e muovere la difesa. Insomma l’idea di non buttare mai via il pallone è un mantra già nei pensieri dei giocatori juventini che ora dovranno imparare a difendere in maniera più alta e a gestire meglio la fase di recupero del pallone.

Higuain su, un gol per venderlo meglio o per tenersi la Juve?

" Gonzalo si sta allenando con un buon piglio, ha fatto bene. Al dilà della prestazione e del gol che lasciano il tempo che trovano, il suo atteggiamento in allenamento è molto positivo [Maurizio Sarri, 21/07/2019] "

Se si è già intuito che Ronaldo partirà da sinistra nel tridente ma avrà ampia liberta di poter andarsi a cercare la migliore posizione in campo per incidere nella partita, chi ha stupito per abnegazione, grinta e voglia di dimostrare sul campo di essere ancora il centravanti perfetto per Maurizio Sarri e la sua Juventus. Pur con un numero differente, il 21 al posto dell’adorato 9, il Pipita ha dimostrato di avere voglia di mettere in difficoltà la società e far cambiare idea ai dirigenti che vorrebbero cederlo per rimpiazzarlo, chissà con Icardi.

In gol al primo tiro in porta e avvantaggiato anche dal fatto di conoscere a menadito ciò che Sarri chiede alla punta centrale, Higuain la voglia di dialogare e offrire scambi e movimenti per i campioni e una fascia da capitano onorata nel migliore dei modi davanti a un pubblico che, al netto di un’annata al di sotto delle aspettative, non vuole vederlo partire verso altri lidi. E se fosse lui il centrattacco ideale per il tridente che ha in mente Sarri?

