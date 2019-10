L'Argentina ritrova Leo Messi ma non Icardi. Convocati Dybala e Lautaro

Ci sono anche Paulo Dybala e Lautaro Martinez fra i convocati del ct dell'Argentina, Lionel Scaloni, per l'amichevole del 15 novembre contro il Brasile in Arabia Saudita (ancora da confermare) e del 19 con l'Uruguay in Israele. Tornano a disposizione Lionel Messi (dopo la squalifica ricevuta in Coppa America) e Sergio Aguero. Niente convocazione, invece, per Mauro Icardi del Paris Saint-Garmain. Fra gli 'italiani', presenti anche Musso e De Paul dell'Udinese e Pezzella della Fiorentina.

I convocati

Portieri: Agustin Marchesin (Porto), Juan Musso (Udinese), Emiliano Martinez (Arsenal). Esteban Andrada (Boca Juniors).

Difensori: Juan Foyth (Tottenham), Renzo Saravia (Porto), Nicolas Otamendi (Manchestyer City), German Pezzella (Fiorentina), Marcos Rojo (Manchester United), Walter Kannemann (Gremio), Nicolas Tagliafico (Ajax), Nehuen Perez (Famalicao).

Centrocampisti: Guido Rodriguez (America), Giovanni Lo Celso (Tottenham), Leandro Paredes (Psg), Nicolas Dominguez (Velez), Rodrigo De Paul (Udinese), Marcos Acuna (Sporting Lisbona).

Attaccanti: Lucas Ocampos (Siviglia), Lionel Messi (Barcellona), Sergio Aguero (Manchester City), Nicolas Gonzalez (Stoccarda), Lucas Alario (Bayer Leverkusen), Lautaro Martinez (Inter), Paulo Dybala (Juventus)