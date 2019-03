L'Argentina supera il Marocco, Gabriel Jesus firma la rimonta del Brasile sulla Repubblica Ceca

L'Argentina ha battuto per 1-0 il Marocco in una partita amichevole disputata a Tangeri. Il gol porta la firma di Correa all'84'. L'Albiceleste era priva di Messi, con il ct Scaloni che ha schierato dall'inizio la coppia tutta 'italiana' formata dall'interista Lautaro Martinez e dallo juventino Dybala. In campo fra gli altri anche Pezzella della Fiorentina e De Paul dell'Udinese. Nelle file marocchine, in campo anche l'ex juventino Benatia.

Il Brasile si impone per 3-1 in rimonta in una gara amichevole in casa della Repubblica Ceca. Dopo il gol di Pavelka nel primo tempo (su assist di Schick), nella ripresa la Seleçao trova il gol con Firmino e due volte con Gabriel Jesus. Nei verdeoro in campo per 90 minuti Allan e Alex Sandro.