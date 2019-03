Italia bella solo a metà. Nuovo pareggio, questa volta contro la Croazia, e la squadra di Di Biagio comincia a preoccupare. Sono solo tre le vittorie nell’ultimo anno per gli azzurrini, che arrivano a pochi mesi dall’Europeo senza una vera e propria identità. Tanto talento, a volte sprecato. Tante le chance create, soprattutto nel primo tempo, ma la palla non vuole entrare. Contro la Croazia arriva anche la rimonta, per gli avversari, che lascia tutti a bocca aperta. Prossimi appuntamenti? Subito l’Europeo, con le gare contro Spagna, Polonia e Belgio, con l’Italia che avrà subito un calendario in salita.

Cronaca

Gran primo tempo dell’Italia che gioca senza paura e senza soffrire, come invece aveva fatto nella precedente sfida contro l’Austria. La Croazia si vede in avvio con una chance per Basic, Meret risponde presente, e per una fiammata di Halilovic. Poi è monologo Italia che sfiora il gol con Dimarco su punizione e con Madragora da fuori area. Al 22’ arriva il gol dell’1-0, per gli azzurrini con la rete di Bastoni che sugli sviluppi di un corner supera il portiere dopo aver sovrastato Katic. Neanche sei minuti e l’Italia va sul 2-0 con il gol di Locatelli, dopo uno scambio Orsolini-Parigini. C’è anche la chance per il 3-0, ma Curtrone non trova Orsolini davanti alla porta.

Locatelli, Orsolini, Cutrone - Italia U21-Croazia U21 - LaPresseLaPresse

Buon avvio nella ripresa per la squadra di Di Biagio, ma Parigini e Orsolini non trovano il bersaglio grosso dopo gli ‘inviti’ di Locatelli. Incominciano i cambi ed entrano Pezzella, Valzania e Adjapong: proprio in quel momento comincia il declino dell’Italia che subisce il primo gol con il destro velenoso di Halilovic che sfrutta un pallone perso proprio da Adjapong. L’Italia si riprende, ma il terzo gol non arriva nonostante i tentativi, e gli errori, di Cutrone e Parigini. Al 78’ arriva in vece il pari dei croati, con il gol di Kalaica che risolve una mischia in area dopo la sponda di Kulenovic.

La statistica

3 - Sono solo amichevoli, ma l’Italia ha vinto pochissimo in questo ultimo anno di gare. Da marzo 2018 ad oggi, la squadra di Luigi Di Biagio ha portato a casa solo 3 vittorie su 12, un bottino molto magro: contro Serbia, Albania e Tunisia.

La dichiarazione

Luigi Di Biagio (allenatore Under 21)

" Ho visto una squadra compatta e propositiva. Speriamo di riprenderci tutti insieme nel momento più importante. Ho avuto buone indicazioni. È un pareggio diverso da quello contro l’Austria, abbiamo interpretato bene la gara. Vista la mole di gioco creata non capisco come abbiamo fatto a non vincere "

Tabellino

Italia-Croazia 2-2

Italia (4-3-3): Meret; Calabria (54' Adjapong, 87' Calabresi), Bonifazi (74' Romagna), Bastoni (87' Luperto), Dimarco (54' Pezzella); Locatelli, Mandragora (54' Valzania), Tonali; Orsolini, Cutrone, Parigini (74' Moncini)

Croazia (4-3-3): Posavec (46' Gbric); Uremovic, Katic, Kalaica, Sosa; Basic, Sunjic, Bistrovic (46' Majer); Halilovic, Jakolis, Bradaric. Ct: Nenad Gracan

Marcatori: 22' Bastoni (I), 26' Locatelli (I), 58' Halilovic (C), 78' Kalaica (C)