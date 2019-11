Continua il momento no dei nazionali bianconeri in giro per il mondo. Dopo l'infortunio di Miralem Pjanic durante la partita contro l'Italia, il terzino brasiliano Alex Sandro è dovuto uscire al 64' nel match contro l'Argentina per un problema - si parla di una lesione - all'adduttore della coscia destra, confermato anche da un comunicato della Seleçao. Contro la Corea del Sud ad Abu Dhabi il terzino non ci sarà, in quanto rimarrà in Brasile per nuovi accertamenti.

La Juventus è al corrente di tutto e nelle prossime ore capirà come comportarsi anche in base all'evoluzione dello stato fisico del ragazzo, sperando di non doversi privare per troppo tempo del brasiliano, anche se sono recuperati De Sciglio e Danilo, entrambi adattabili a sinistra. Il primo è stato schierato recentemente nel derby della Mole proprio in questo ruolo. Prosegue dunque un momento per nulla fortunato in casa bianconera, considerata l'emergenza a centrocampo per il ko di Pjanic ma anche per il forfait di Matuidi in vista di Atalanta-Juventus di sabato alle 15.