Una serata davvero scatenata. E’ Lautaro Martinez show nell’amichevole della notte tra Argentina e Messico. L’attaccante dell’Inter ha messo a segno una tripletta nel 4-0 con cui l’Albiceleste si è imposta contro il Messico nella partita andata in scena a San Antonio (Texsas, USA). ‘Il Toro’ ha sbloccato il match al 17' con un preciso sinistro dall'interno dell'area di rigore e ha firmato il bis cinque minuti più tardi ancora con il mancino a battere in uscita Ochoa su splendido assist di Palacios. Martinez si è anche procurato il calcio di rigore poi trasformato dall’ex romanista Paredes, prima di chiudere la sua grande serata, questa volta col destro, dopo una percussione centrale al 39’ del primo tempo.

Lautaro Martinez implementa così dei numeri parecchio importanti con la sua nazionale: 9 gol in 13 partite è il suo bottino; davvero di tutto rispetto. Al termine della partita Lautaro ha espresso poi tutta la sua soddisfazione: "Sono davvero molto emozionato: non succede tutti i giorni di indossare questa maglia e realizzare una tripletta. Ripenso a tutti i sacrifici che ho fatto e la dedico alla mia famiglia. Qui c'è tanta concorrenza, non è facile giocare. Dico grazie ai miei compagni e allo staff tecnico per la fiducia che mi concedono. Ora continuiamo su questa strada".

Sorridono a distanza anche Antonio Conte e tutti i tifosi dell’Inter. La condizione di Lautaro Martinez, per questo inizio stagione, pare essere delle più promettenti.