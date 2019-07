Napoli, che fatica con la Cremonese: finisce 3-3, debutto per Elmas

Il Napoli non va oltre il 3-3 nell'amichevole, la terza stagionale, disputata dal ritiro di Dimaro contro la Cremonese, squadra che milita nel campionato di Serie B. Per i lombardi a segno Mogos all'11' del primo tempo e Arini al 42', nel mezzo Insigne firma il momentaneo 1-1.

Nella ripresa, i campani ribaltano il risultato pareggiando con Verdi al 9' e siglando il 3-2 con Younes, prima del nuovo pareggio, definitivo, realizzato da Soddimo al 31' per il 3-3 finale. Tra gli azzurri debutto per il nuovo acquisto Elmas, giovane centrocampista macedone appena prelevato dal Fenerbahce.

Il tabellino

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Hysaj (46' Di Lorenzo), Manolas (46' Maksimovic), Chiriches (46' Luperto), Ghoulam (46' Mario Rui); Gaetano, Zielinski (46' Malcuit, 68' Elmas); Callejon, Mertens (46' Verdi), Insigne (65' Younes); Milik (65' Tutino). All. Ancelotti

CREMONESE (3-4-3): Agazzi (70' Ravaglia); Caracciolo, Terranova, Claiton; Migliore (46' Renzetti), Castagnetti, (70' Cella) Mogos (75' Rondanini), Arini (80' Girelli), Boultam (58' Deli), Palombi (58' Montalto), Piccolo (58' Soddimo). All. Rastelli

Reti: 11' Mogos (C), 37' rig. Insigne (N), 42' Arini (C), 52' Verdi (N), 69' Younes (N), 76' Soddimo (C)