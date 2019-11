Paquetà si riscatta e segna nel 3-0 del Brasile alla Corea del Sud: anche Danilo in gol

Finalmente applausi per il Brasile, anche se l’avversario di questa amichevole è ben altra cosa rispetto all’Argentina di Messi e Lautaro Martinez. La Nazionale verdeoro batte 3-0 la Corea del Sud e si vede anche un grande Paquetá, che - alla seconda partita da n° 10 - trova anche il gol, il secondo della sua carriera in Nazionale. Trova il gol anche Danilo, ma tra i brasiliani è Renan Lodi il migliore. Il laterale dell’Atlético Madrid fa avanti e indietro sulla fascia, risultando essere devastante per gli 88 minuti in cui è rimasto in campo.

Cronaca

Al 9’ arriva già il vantaggio dei brasiliani con il gol di Paquetá che si inserisce alla perfezione sull’assist da sinistra di Renan Lodi e supera Cho di testa. Sulle fasce laterali il Brasile fa quel che vuole, con Renan Lodi e Danilo devastanti. Al 36’ c’è anche il raddoppio con il preciso calcio di punizione messo a segno da Coutinho.

Nella ripresa continua l’assolo del Brasile che trova anche il tris con il destro al volo di Danilo, con lo juventino a raccogliere sull’ennesimo assist di Renan Lodi. Spazio quindi ai cambi, con Tite che sostituisce Paquetá all’84’, con il centrocampista del Milan che si prende finalmente gli applausi. Dentro anche Emerson, Rodrygo e Douglas Luiz, ma il risultato resto fisso sullo 0-0.

Tabellino

Brasile-Corea del Sud 3-0

Brasile (4-2-3-1): Alisson; Danilo, Marquinhos, Militão, Renan Lodi (88' Emerson Aparecido); Fabinho, Arthur (80' Douglas Luiz); Richarlison, Paquetá (84' Firmino), Coutinho; Gabriel Jesus (88' Rodrygo). Ct: Tite

Corea del Sud (4-2-3-1): Cho; MH Kim, MJ Kim, Y.Kim, J.Kim; Ju (88' Hwang In-Beom), Jung; H.Hwang (65' Na Sangho), J.Lee (76' Kwon Chang-Hoon), Son, U.Hwang. Ct: Paulo Bento

Marcatori: 9' Paquetá (B), 36' Coutinho (B), 60' Danilo (B)

Arbitro: Ammar Ali Abdulla Jumaa Al Junaibi (Emirati Arabi Uniti)

Ammoniti: 34' Hwang Hee-Chan

Espulsi: nessuno