PSG, Verratti ha un problema muscolare: salta l'amichevole con Sydney

Non inizia con il piede giusto la stagione di Marco Verratti con il Paris Saint-Germain. Il centrocampista ha accusato "un problema muscolare alla coscia destra", ha detto il tecnico Thomas Tuchel. L'azzurro sarà costretto a saltare l'amichevole di domani contro il Sydney FC, in programma a Suzhou, in Cina. "Lo staff - scrive 'L'Équipe' - non vuole correre rischi inutili".