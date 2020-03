Italia, annullate le amichevoli contro l'Inghilterra e la Germania

Arrivano novità dal fronte calcistico, in merito alle partite in calendario. L’emergenza Coronavirus ormai ha assunto i crismi della pandemia a tutti gli effetti e anche in territorio britannico devono tenerne conto. Per questo motivo, la Football Association ha confermato l’annullamento dell’amichevole tra Inghilterra e Italia, prevista il 27 marzo a Wembley. Come è noto, fino al 3 aprile il calcio inglese professionistico resterà fermo e pertanto anche gli impegni della selezione nazionale sono stati cancellati.

Stessa storia, stesso mare per l’altro incontro “friendly” degli azzurri con la Germania. E’ stata infatti annunciata la cancellazione del match in programma il 31 marzo a Norimberga, dove sono stati vietati eventi con più di 100 persone.

