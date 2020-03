"Tanti tifosi dal Nord Italia": Consiglio comunale di Norimberga chiede rinvio di Germania-Italia

A fine marzo ci saranno due gare importanti per l'Italia di Roberto Mancini che affronterà l'Inghilterra a Wembley e la Germania a Norimberga per le ultime due partite prima di rivedersi nel raduno pre Europeo di fine maggio.

La gara contro la Germania è in programma martedì 31 marzo al Max-Morlock-Stadion di Norimberga, ma il Consiglio comunale della città vuol far rinviare la partita per l'emergenza coronavirus, avendo 'paura' dei tifosi che arrivano dal Nord Italia.

Secondo le informazioni odierne, la municipalità ha deciso di chiedere la rinuncia alla partita. Ci si aspetta che arrivino molti tifosi dalle zone a rischio del Nord Italia

Queste le parole di un portavoce che ha confermato che Peter Pluschke, assessore alla sanità del Comune, informerà la Federcalcio tedesca sulla situazione, chiedendo l'annullamento della partita. Un vertice, infatti, ci sarà, anche per decidere se far giocare le gare di Bundesliga a porte chiuse. Una decisione è attesa per mercoledì 11 marzo.

Intanto, prosegue però la vendita dei biglietti per il match Germania-Italia: già stati venduti tutti i biglietti disponibili per le curve e la tendenza è che si vada per il tutto esaurito al Max-Morlock-Stadion. Ci sarà un cambio di città?