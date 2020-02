Ancelotti sul divorzio dal Napoli: "È stata la scelta giusta"

Carlo Ancelotti archivia la pratica Napoli ai microfoni di Radio Anch’Io Sport-Rai Radio 1.

" Non voglio parlare della mia avventura in azzurro "

Cerca inizialmente di sorvolare sull’argomento, poi chiarisce una volta per tutte sui rapporti con la società partenopea:

" Non avevo bisogno di essere rigenerato, a Napoli stavo bene. Come spesso avviene nel calcio, però, si viene giudicati per i risultati, che non erano all'altezza del valore della squadra. Interrompere il rapporto è stata una scelta giusta, sia da parte mia sia da parte della società. Ora vado meglio io e va meglio il Napoli. "

Sintetico ed efficace, come dimostrano i suoi risultati sulla panchina dell’Everton, dove ha raccolto cinque vittorie, due pareggi e solo una sconfitta nonostante il poco tempo a disposizione per lavorare col gruppo e trovare la ricetta vincente.

Il paragone tra calcio italiano e inglese

" Il campionato italiano è comunque più emozionante, si lotta su tutti i fronti. L'Inter ha investito molto, la Lazio porta avanti un discorso importante e la Juve ha cambiato allenatore "

Serie A e Premier League sembrano aver rimescolato le carte, regime monopolista del Liverpool in Inghilterra e concorrenza aperta in Italia, quando per anni è sempre stato il contrario.

Carlo Ancelotti posa con la maglia dell'Everton, Getty ImagesGetty Images

Poi interrogato sugli attori di una delle lotte scudetto più coinvolgenti degli ultimi anni, risponde:

" Eriksen è un ottimo giocatore. Nell'ultimo periodo aveva problemi di contratto in Inghilterra, ma penso che diventerà titolare nell'Inter. Ha solo bisogno di adattarsi. Sarri sta facendo il proprio lavoro, vedremo come andrà la Champions, ma di più è difficile chiedergli, visto che è in corsa su tutti i fronti. La Lazio del 2000 che soffiò lo scudetto alla mia Juve era molto forte, questa è una squadra in grado di dare fastidio. Tutto è possibile per loro. CR7 è un fenomeno, se poi lo fa per inseguire i record personali o meno non lo so, però so che per un allenatore è fondamentale. Quando lo hai in squadra parti da 1-0 "

Il giudizio sul VAR

Le differenze tra Italia e Inghilterra si notano anche nell’utilizzo della tecnologia arbitrale, che a detta di Carletto è gestita in maniera più sapiente nel Bel Paese:

" La Var è uno strumento importante, che ha risolto molti problemi e altri ne ha creati, come nel fuorigioco. In Inghilterra fanno una cosa sbagliata: decide la Var. Secondo me, invece, deve decidere l'arbitro. Il Challenge? È complicato, bisogna stare attenti all'utilizzo che se ne farebbe, non ne sono convinto "

Il confronto tra la competizione italiana e quella d’oltremanica porta Ancelotti a formulare dei giudizi inconsueti, ma che testimoniano i buoni termini che hanno accompagnato l’uscita del tecnico dall’esperienza napoletana e l'entusiasmo per l’apertura di quello che possibilmente sarà un nuovo ciclo per lui e, parallelamente, per il calcio italiano.