Anche Football Manager "cancella" la Juventus: si chiamerà "Zebre"

I tifosi della Juventus su Football Manager diventeranno i tifosi delle Zebre: no, non è la squadra di rugby con sede a Parma, ma la squadra bianconera di Cristiano Ronaldo & Co. che per ragioni di diritti non potrà mantenere il proprio nome nemmeno sul famoso videogioco basato sul calcio.

Vi ricorderete sicuramente della querelle legata a FIFA2020: nell'ultima release del gioco targato Electronic Arts la Juventus risulta presente sotto il nome di "Piemonte Calcio".

La storia si ripete con Football Manager dunque. Perchè? semplice, il club bianconero in estate ha firmato un accordo esclusivo con Konami, quindi solo su Pro Evolution Soccer gli appassionati bianconeri potranno scatenarsi con la squadra di Torino mentre non dovrebbero esserci problemi circa i dati anagrafici dei calciatori, Chiellini, Bonucci e tutti gli altri.

Solo su PES però si può trovare una speciale Juventus Edition, dedicata proprio ai calciatori bianconeri, su tutti Miralem Pjanic, Ambassador ufficiale del gioco.