Annullata la squalifica di Walter Mazzarri e Nicolò Frustalupi, il Torino vince l’appello

Il ricorso del Torino ha successo: Walter Mazzarri e Nicolò Frustalupi, dopo esser stati espulsi dalla panchina durante l’incontro dei granata contro il Parma, potranno dunque tornare regolarmente a sedersi sul ponte di comando della loro squadra già da questa domenica, nella partita contro il Napoli.

Originariamente la sanzione prevedeva la squalifica di un turno tanto per Mazzarri quanto per Frustalupi, ma la Corte d’Appello sportiva nazionale ha commutato la pena in un’ammonizione con diffida per il primo e in una multa di 3500 euro per il secondo.

Questa è la prima occasione in cui si definisce il principio per cui, se un allenatore viene espulso dalla panchina, non per forza si debba procedere all’automatica squalifica. Questo a seguito delle norme entrate in vigore quest’estate in merito all’uso dei cartellini anche per chi guida le squadre dalla panchina.