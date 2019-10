Antonio Conte ritrova la Juventus, che accoglienza verrà riservata all’ex tecnico?

A 5 anni dal discusso addio arrivato in piena estate, Antonio Conte ritrova la ‘sua’ Juventus, squadra di cui è stato protagonista tanto in campo quanto fuori. Sulla panchina dei più acerrimi rivali, la figura di Conte dopo la scelta estiva ha però ulteriormente diviso il popolo juventino. Quale accoglienza verrà riservata al tecnico? Saranno fischi, applausi o indifferenza? Abbiamo dipinto due scenari con due opinioni diverse. Voi potete votare le sondaggio a fondo pagina.

Perché non sarebbe sbagliato fischiare Antonio Conte

“C’è poco da parlare e stiamo godendo. Questa è per l’amarezza di due anni fa a Perugia. E c’è qualcuno che ci guarda che c’era a Perugia (chiaro riferimento a Materazzi). Stiamo godendo”. Sono le dichiarazioni a caldo di Conte Antonio nello spogliatoio di Udine. La data è nota a chiunque segua il calcio italiano: 5 maggio 2002. Conte parlava da simbolo e capitano di quella Juventus, che aveva superato l’Inter all’ultima giornata, in uno dei finali più incredibili della storia del nostro campionato.

Conte è stato per anni un punto di riferimento per il club bianconero, in campo da giocatore e in panchina da allenatore. 16 anni non si dimenticano e qualunque tifoso juventino è e rimarrà grato al Conte professionista. In estate, però, il passaggio all’Inter ha segnato il definitivo punto di rottura tra il tecnico pugliese e la maggior parte della tifoseria juventina. “Definitivo” perché c’erano stati già due fattori decisivi che avevano quantomeno incrinato il rapporto: l’eliminazione in Europa League nel 2014 con il Benfica (e la mancata finale in casa) e l’addio frettoloso e improvviso a luglio 2014 (con annessa la famosa frase "Con 10 euro non si mangia in un ristorante da 100”). Dopo le ultime dichiarazioni di Conte (“Qualcuno deve stare sereno perché ormai sta dalla parte forte"), per altro, l’indice di gradimento del popolo bianconero per l’ex allenatore è rasente allo zero. Mi aspetto fischi e cori nei suoi confronti da parte dei circa 10 mila bianconeri che saranno presenti a San Siro. La realtà è palese: c’è chi, come Del Piero o Marchisio, la storia della Juventus l’ha sempre onorata e rispettata, e chi ha preferito diventare l’attuale simbolo della rivale per eccellenza. Come in tutte le storie, d’amicizia e d’amore, non sempre i tradimenti vengono perdonati o compresi. (Enrico Turcato)

Perché sarebbe sbagliato fischiare Antonio Conte

Per un semplicissimo concetto. Anzi, due concetti: memoria e riconoscenza. La questione è molto semplice a mio parere: c’è una Juventus ‘prima’ di Conte e c’è una Juventus ‘dopo’ Conte. E sono due creature parecchio differenti. Quella antecedente al passaggio del tecnico pugliese era una squadra totalmente allo sbando, fatta di scelte sciagurate che avevano portato al punto più pericoloso di tutti: la perdita dell’identità storica. La Juventus infatti era sì riuscita nella cosa più difficile dopo Calciopoli – ovvero passare nuovamente dalla Serie B alla Champions League nel giro di due stagioni – ma dalla folle cacciata di Claudio Ranieri a 3 giornate dalla fine della stagione 2009 aveva perso la bussola. I disastri delle varie gestioni Ferrara, Zaccheroni, Delneri non erano solo nei risultati sul campo, ma nella totale perdita della filosofia, dell’atteggiamento e dei valori che la Juventus aveva sempre avuto nella sua storia.

Antonio Conte è arrivato e come un predicatore nella sua chiesa li ha ristabiliti, lasciandoli ben incisi nei testi sacri che erano stati smarriti. E stato questo il suo più grande merito. Un qualcosa che va al di là dei titoli vinti – il primo per altro da imbattuto e con gente come De Ceglie, Pepe, Vucinic e Giaccherini (non esattamente Higuain, Ronaldo, Douglas Costa o Cuadrado) e l’ultimo con il record di punti. Dal suo passaggio in poi è stata un’altra Juventus. Quella che vedete oggi. Quella dei colpi alla Higuain, Ronaldo o de Ligt. Frutto sì dello straordinario lavoro ai vertici della società, ma che senza le vittorie sul campo e la filosofia ristabilita da Conte non sarebbero potuti esistere. Ecco perché i fischi sarebbero una follia. Ad Antonio Conte a Torino dovrebbero fare una statua, altro che fischi. Ma memoria e riconoscenza non sono caratteristiche di questo Paese e soprattutto del mondo del calcio. (Simone Eterno)