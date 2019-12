Sono passati quasi due mesi da quella sua spettacolare rovesciata contro il Gallipoli e da quell'intervista trafelata in cui, davanti a un microfono, il bomber barese Antonio Giulio Picci sfogava tutte le sue sensazioni a caldo, il concentrato di un finale di partita emozionante e di una carriera affrontata da vero lottatore d'area di rigore.

Una carriera che oggi lo ha portato a 34 anni alla Vigor Trani, in Eccellenza, e che forse avrebbe potuto riservargli qualcosa di più: perché nel calcio, se riesci a coordinarti in un'acrobazia del genere, calciando in bicicletta un pallone che ruota in cielo, allora puoi sognare un po' di tutto. Fatte le debite proporzioni sulla categoria in questione, quel gesto atletico fa parte del repertorio di Cristiano Ronaldo, quanto mai d'attualità l'indomani di quel colpo di testa "in orbita" estratto dal cilindro di "Marassi" contro la Sampdoria. E alla bellezza di certi gol vanno aggiunti i numeri di Picci: oltre 120 gol in Serie D e 2 perfino in Serie B su quel treno che lo ha portato da Martina Franca a Brescia ma che, per una ragione o per l'altra, non ha proseguito la sua corsa.

Da bomber di Puglia a idolo social

Quella sua intervista (che su Youtube ha superato le 655.000 visualizzazioni, ndr) ha fatto il giro del web: "Certi gol non si vedono né in Serie D, né in C e sfido chiunque a sostenere il contrario", disse Picci, che poi proseguì a ruota libera in un monologo che solo a primo acchitto denotava scarsa umiltà. Chi conosce realmente Antonio, sa il suo mantra è sempre stato "testa bassa e sacrificio", senza mai montarsi la testa. Così, l'attaccante barese classe 1985 si racconta a Eurosport. La prima domanda sorge spontanea: si è poi pentito di quello sfogo diventato virale?

" Assolutamente no. Inizialmente ero un po' preoccupato, perché temevo una marea di critiche, invece ho ricevuto solo tanto affetto e simpatia. L'onda lunga dei social dura tuttora e questa volta è stata costruttiva, perché mi ha fatto capire quanta gente mi vuole bene. Anche tra le tifoserie, a cui sono rimasto affezionato. Tra tutte, quella del Brescia, con cui ho avuto un rapporto fantastico. "

Il Cristiano Ronaldo della Vigor Trani

Addirittura, il profilo di Antonio Giulio Picci è stato quello più cercato nel celebre database calcistico "Transfermarkt". Più dei vari Crstiano Ronado, Messi, Neymar, Cavani e Mbappé... Poi però, c'è la realtà dell'Eccellenza Pugliese. Che comunque non è malaccio. Picci, in campionato, ha realizzato 14 centri in 14 presenze. Da aggiungersi anche 3 reti in Coppa Italia di categoria, cosa chiedere di più a questa stagione?

" Una bella vittoria nel prossimo derby contro l'Altamura prima del Natale. A inizio stagione ci davano tutti per spacciati e destinati alla retrocessione diretta. Oggi siamo qui a giocarci un posto in zona playoff. Quell'intervista dopo la partita col Gallipoli mi uscì un po' così: era da rapportare alle categorie che ora frequento, non certo al grande calcio. Era vero però che, a inizio stagione, nonostante il mio curriculum, nessuno mi volesse... "

I cannonieri italiani dalla Serie A all'Eccellenza: Picci nella Top 10 fra Immobile e Panico

Gol (presenze) Categoria Nicola Panico (C.Vairano) 19 (15) Eccellenza Molise Ciro Immobile (Lazio) 17 (16) Serie A Michele Gallaccio (Palestrina) 17 (15) Eccellenza Lazio Stefano Micciché (Lanciano) 16 (15) Eccellenza Abruzzo Luigi Scotto (Mantova) 16 (16) Serie D girone D Dario Sottovia (Trento) 15 (15) Eccellenza Alto Adige Piermariano Gerardi (Lavello) 15 (15) Eccellenza Basilicata Antonio Russo (Sersale) 15 (15) Eccellenza Calabria ANTONIO PICCI (V.Trani) 14 (14) Eccellenza Puglia Manuel Pera (Recanatese) 14 (14) Serie D girone F Denis Maccan (Portogruaro) 14 (14) Eccellenza Veneto Simone Corazza (Reggina) 14 (18) Serie C girone C

Quel treno per Brescia

Certo che, uno sguardo al passato è doveroso farlo. Quell'incredibile avventura in Serie B col Brescia, nella stagione 2012-2013, gli fece conoscere quel "grande calcio" da sempre inseguito: 22 presenze (sostanzialmente spezzoni di gara, visto che è partito una sola volta dal primo minuto) conditi da 2 reti, contro Crotone e Cittadella:

" Entrambi al Rigamonti, che urlava all'unisono 'Picci-gol, Picci-gol'. Quanti ricordi... Eravamo allenati da Alessandro Calori ed eravamo una grande squadra: c'erano Andrea Caracciolo, Daniele Corvia, Sodinha, Bartosz Salamon, Luca Caldirola giusto per fare qualche nome. Arrivammo ai playoff e sfiorai il gol per portare le Rondinelle alla finale per la Serie A. Come arrivai a Brescia? Mi ci portò Andrea Iaconi, l'ultimo direttore sportivo della presidenza Corioni. In quell'estate 2012 io ero un attaccante di Serie D: i miei gol erano serviti alla promozione in Lega Pro del Martina. Squillò il telefono e quando sentii 'sono il direttore sportivo del Brescia' riattaccai pensando al solito scherzo degli amici. Ma era tutto vero... "

Serie B 2012-2013: Antonio Giulio Picci con la maglia del Brescia (numero 7) (LaPresse)LaPresse

E poi cosa successe?

" Quel sogno durò solo un anno: d'altra parte ero arrivato tardi in Serie B, avevo già 27 anni e quel Brescia era proiettato sulla compravendita di giovani giocatori. In più stava nascendo la mia prima figlia, Giulia e l'offerta del Barletta, in Serie C1 mi avrebbe permesso di avvicinarmi a casa. A dicembre 2013, però, il Matera, alla ricerca della promozione tra i professionisti, mi fece un'offerta irrinunciabile e, dopo poco più di un anno, ero di nuovo sui campi di Serie D a guadagnarmi la pagnotta. Per la cronaca, quel Matera, scalò le posizioni di classifica dall'ottavo al primo posto. "

A 34 anni, però, c'è ancora tempo e spazio per sognare?

" Perchè non dovrebbe esserci? Le soddisfazioni migliori me le sto togliendo a fine carriera. Ad esempio: sono tifosissimo del Bari e l'anno scorso, con la maglia del Bitonto, ho segnato il gol decisivo ai Galletti al San Nicola. E chi mai avrebbe potuto pronosticare una simile popolarità dopo un gol, per quanto bello, al Gallipoli? Moscardelli, in Serie B, ha realizzato una doppietta a 40 anni... Non sono mai stato meglio come in questo periodo: vedo il gesto atletico di CR7 contro la Sampdoria e penso sia la prova provata che, con allenamento e sacrificio, si può fare di tutto. La verità è che non bisogna mai smettere di sognare. "

Antonio Giulio Picci in rete col Bitonto contro il Bari (al San Nicola) nella stagione di Serie D 2018-2019facebook