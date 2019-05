Arbitri 38a giornata: Inter-Empoli a Banti, Fiorentina-Genoa a Orsato

Milano, 23 mag. (LaPresse) - Sarà Luca Banti a dirigere Inter-Empoli, partita valida per la 38/esima di Serie A, in programma domenica alle 20.30 allo stadio Meazza. Daniele Orsato dirigerà invece lo spareggio salvezza Fiorentina-Genoa. Questi gli arbitri designati per l'ultima giornata del massimo campionato: Atalanta-Sassuolo Doveri; Bologna-Napoli (Sabato 25/05 h. 20.30) Di Paolo; Cagliari-Udinese Volpi; Fiorentina-Genoa Orsato; Frosinone-Chievo (Sabato 25/05 h. 18.00) Di Martino; Inter-Empoli Banti; Roma-Parma Mazzoleni; Sampdoria-Juventus (h. 18.00) Nasca; Spal-Milan Valeri; Torino-Lazio (h. 15.00 ) Abisso.