"Arbitro, sei un terrone": Daspo per un anno a un tecnico di Pordenone

Il calcio di provincia regala sempre delle storie che sono lo specchio della società in cui viviamo. L'ultima ci porta in Friuli, dove il questore di Pordenone ha emesso un Daspo di un anno nei confronti di un allenatore di una squadra della categoria Esordienti (11 anni). A riportarlo è il Corriere della Sera. Il mister, un uomo di 42 anni, aveva dato del terrone all’arbitro durate una partita a Sacile, città della provincia di Pordenone. Per un anno non avrà accesso ad alcuna manifestazione sportiva e dovrà immediatamente lasciare la guida tecnica della sua formazione.

" Non è certamente edificante che chi dovrebbe avere il compito di assolvere alle funzioni di educatore, insegnando il rispetto delle regole attraverso l’attività sportiva, si trasformi, invece, in un esempio diseducativo, che non si concilia con le aspettative di giovani adolescenti che identificano nell’allenatore di calcio un modello positivo da imitare "

Il Questore di Pordenone, Marco Odorisio, non fa sconti:

" Le condotte accertate, oltre a essere verbalmente e materialmente violente e caratterizzate da una consapevole impronta di 'discriminazione territoriale', assumono ancora più particolare di rilievo negativo, soprattutto in considerazione del fatto che sono state poste in essere alla presenza e rivolte a bambini di 11 anni "

Il provvedimento è scattato dopo l’articolo di un giornale che parlava di "gravi episodi, che avevano fatto indignare e sdegnare gli stessi genitori dei giovanissimi atleti". La Digos ha accertato come "il 42enne allenatore - residente in provincia di Pordenone - durante la partita reiterasse numerose condotte verbalmente e materialmente violente indirizzate, sia verso i giovanissimi calciatori in campo, sia a quelli in panchina". Nel culmine di un’azione di gioco, parlando ai propri calciatori in panchina, l’uomo avrebbe detto:

" Arbitro, sei un terrone "