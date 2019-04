Buenos Aires (Argentina), 1 apr. (LaPresse) - Il Racing Club si è laureato campione di Argentina. Alla formazione di Avellaneda è stato sufficiente il pari (1-1) in casa del Tigre per blindare il primo posto in classifica e garantirsi il titolo con una giornata di anticipo. Il Racing sale a +4 sulla diretta inseguitrice, Defensa y Justicia, avversario nella prossima e ultima giornata. Festeggia l'ex attaccante di Inter e Genoa Diego Milito, direttore sportivo dell'Academia, dove è cresciuto calcisticamente. Per il club di Avellaneda si tratta del diciottesimo titolo nazionale.