Argentina, Maradona sconfitto all'esordio: Gimnasia ko con il Racing

Esordio con sconfitta per Maradona sulla panchina del Gimnasia. La squadra di La Plata ultima in classifica ha perso in casa per 2-1 in SupeLiga, il massimo campionato argentino, contro il Racing del dt Diego Milito per 2-1. Al 36' ospiti in vantaggio con Gonzalez, pareggio di Garcia al 52' e rete decisiva di Zaracho due minuti dopo.

Il Gimnasia ha ottenuto un solo punto in sei partite. Una settimana fa, dopo l'annuncio ufficiale dell'arrivo di Maradona in panchina, in 30 mila hanno assistito alla prima seduta di allenamento diretta dal 'Pibe de Oro' allo stadio 'Zerillo'.