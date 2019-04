Tanta paura per Lionel Scaloni che è stato ricoverato all'ospedale Son Espases di Maiorca, dopo essere stato investito da un'auto mentre era in bicicletta. L'incidente, secondo quanto scrivono la stampa spagnola ed 'El Mundo', è avvenuto in un parcheggio della scuola Agora a Puerto Portals, intorno alle 10 di questa mattina.

Scaloni, che ha una casa in zona El Toro, è stato trasportato in ospedale con ferite multiple: da quanto si apprende, inizialmente le sue condizioni sembravano gravi, ma secondo le ultime informazioni il 40enne ct dell'Argentina non avrebbe subito gravi lesioni. L'ex giocatore di Lazio e Atalanta ha riportato varie contusioni, dermoabrasioni e un trauma facciale, ma è stato dimesso, come ha reso noto l'AFA, la Federcalcio argentina.

" L'allenatore dell'Argentina, Lionel Scaloni, è stato vittima oggi di un incidente non grave mentre era in bicicletta. Attualmente sta tornando a casa dopo essere stato dimesso dall'ospedale "