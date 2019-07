Argentina: Scaloni resta ct fino ai Mondiali 2022

Con il terzo posto in Coppa America Lionel Scaloni si è guadagnato la riconferma alla guida dell'Argentina almeno fino ai Mondiali del 2022. Lo ha annunciato Cesar Luis Menotti, direttore tecnico della Federazione, parlando alla stampa argentina. "Se lo merita e c'era un accordo", ha spiegato il mitico 'flaco', l'allenatore che guidò l'Albiceleste al titolo Mondiale nel 1978. Scaloni, ex centrocampista della Lazio, è riuscito a ricompattare un gruppo uscito malissimo dal Mondiale 2018, riuscendo in particolare a coinvolgere come non mai la superstar Leo Messi.