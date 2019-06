Arrestato Michel Platini: sospetta corruzione per l'attribuzione del Mondiale 2022 al Qatar

Michel Platini è stato fermato dall'Ufficio anticorruzione della polizia giudiziaria a Nanterre, sobborgo di Parigi, per sospetti illeciti nelle modalità di assegnazione del Mondiale del 2022 al Qatar: l'ex-stella del calcio francese copriva la carica di presidente UEFA nel dicembre 2010, quando venne ufficialmente accettata la candidatura dello Stato arabo.

La scelta fu accolta con grande controversia e soggetto di un'indagine quando l'ex-presidente della FIFA, Jack Warner, dichiarò che il Qatar aveva "comprato" l'assegnazione dei Mondiali.

Destinato a subentrare a Sepp Blatter al comando della FIFA nel 2016, Platini fu sospeso per 6 anni dal codice etico della FIFA stessa (sanzione poi ridotta a quattro) per aver illegalmente percepito dallo stesso Blatter un compenso di due milioni di franchi svizzeri per una serie di consulenze.

Platini ha sempre proclamato la sua innocenza, come ribadito in una dichiarazione rilasciata pochi giorni fa: "C'è un complotto di TAS e FIFA contro di me. Non è rimasta in piedi nessuna accusa di corruzione, ora si colpiscano i veri colpevoli. Ho idee su chi possano essere, ma non ho le prove".