Arsenal: rottura ai legamenti del ginocchio sinistro, Bellerin fuori 8-9 mesi

Brutte notizie per l'Arsenal che dovrà fare a meno del difensore Hector Bellerin per circa 8-9 mesi a causa della rottura dei legamenti del ginocchio sinistro. Il 23enne terzino spagnolo si è fatto male nel secondo tempo della gara vinta per 2-0 contro il Chelsea all'Emirates. Bellerin era reduce da un problema al polpaccio e non giocava da dicembre, ma ora salterà il resto della stagione e forse l'inizio di quella 2019/20.